التألق مستمر.. بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

سجل بيرسي تاو ثنائية قاد بهما الأهلي لتحقيق فوزا عريضا على حساب المصري.

واستهل فريق الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المصري بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل رضا سليم هدف الأهلي الأول في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.

بيرسي تاو سجل هدفه الأول وهدف الأهلي الثاني في المباراة عند الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من محمد هاني ليسددها الجنوب إفريقي على يمين محمود جاد.

وبنفس الطريقة نجح تاو في تسجيل ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 74 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور هذه المرة.

تاو واصل التألق مع الأهلي بعدما كان أكثر من ساهم بأهداف في دوري أبطال إفريقيا 2022-23 برصيد 10 أهداف.

وحصل بيرسي تاو على جائزة رجل المباراة عقب نهايتها.

تعرف أكثر على بيرسي تاو من خلال كرنفال في الجول من هنا.