مؤتمر علي ماهر: أتحمل مسؤولية أي إخفاق.. ومتأكد من تغير الأمور في المباريات المقبلة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

علي ماهر - المصري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن تحمله مسؤولية أي إخفاق وذلك بعد الخسارة في افتتاحية الدوري.

وخسر المصري أمام الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "أتحمل مسؤولية أي إخفاق، كل اللاعبين كانوا رجالا".

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وأوضح "نلعب أمام الأهلي بعد عودته من مباراة ببطولة، قد يكون ذلك سببا لجاهزيتهم أكثر منا بدرجة".

وكشف ماهر "قدمنا أول 45 دقيقة بصورة جيدة ولكن بعد الطرد تغير الأمر".

وشدد المدير الفني للمصري "كما قلت سابقا التدريب 50 مرة يختلف عن 500 مرة، وهذه أول مباراة في الموسم".

واختتم علي ماهر تصريحاته "هي نتيجة مباراة وسنغلق الصفحة ولكن نتعلم مما حدث للمستقبل، ومتأكد أن المباريات المقبلة سيكون الأمر مختلفا".

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام فاركو يوم الخميس 28 من سبتمبر.

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