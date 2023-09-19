رضا سليم: الهدف رفع روحي المعنوية.. وأتمنى حصد جميع الألقاب مع الأهلي

شدد المغربي رضا سليم لاعب الأهلي على أهمية الهدف الذي سجله في شباك المصري بقميص فريقه الجديد.

وفاز الأهلي اليوم الثلاثاء على المصري برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وشارك رضا سليم منذ بداية المباراة وسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

وقال رضا سليم عبر أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين كانوا رجالا. الهدف الذي سجلته جاء ليساهم في رفع روحي المعنوية وأشكر كل زملائي".

وأضاف رضا سليم "زملائي يساعدوني على التأقلم سريعا وهذا ما جعلني أسجل هدفا وأشكرهم كثيرا".

وأتم "الأهلي نادي القرن وأي لاعب يتمنى اللعب بين صفوفه وأتمنى حصد جميع الألقاب معه".

ووضع الثنائي الوافد الجديد رضا سليم وإمام عاشور بصمته في المباراة بالمساهمة في الأهداف.

إذ نجح إمام عاشور في صناعة هدفين، بينما افتتح رضا سليم التسجيل بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وسجل رضا سليم هدفه في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.

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