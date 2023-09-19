رضا سليم: الهدف رفع روحي المعنوية.. وأتمنى حصد جميع الألقاب مع الأهلي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

احتفال رضا سليم بهدف الأهلي أمام المصري

شدد المغربي رضا سليم لاعب الأهلي على أهمية الهدف الذي سجله في شباك المصري بقميص فريقه الجديد.

وفاز الأهلي اليوم الثلاثاء على المصري برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وشارك رضا سليم منذ بداية المباراة وسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

أخبار متعلقة:
الانتصار الأكبر منذ 25 عاما.. الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري برباعية أمام المصري بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسى بعد إصابته والعملية الجراحية كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي رفض التخلي عن طاهر.. وهذه حقيقة عروض مابولولو

وقال رضا سليم عبر أون تايم سبورتس: "كل اللاعبين كانوا رجالا. الهدف الذي سجلته جاء ليساهم في رفع روحي المعنوية وأشكر كل زملائي".

وأضاف رضا سليم "زملائي يساعدوني على التأقلم سريعا وهذا ما جعلني أسجل هدفا وأشكرهم كثيرا".

وأتم "الأهلي نادي القرن وأي لاعب يتمنى اللعب بين صفوفه وأتمنى حصد جميع الألقاب معه".

ووضع الثنائي الوافد الجديد رضا سليم وإمام عاشور بصمته في المباراة بالمساهمة في الأهداف.

إذ نجح إمام عاشور في صناعة هدفين، بينما افتتح رضا سليم التسجيل بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وسجل رضا سليم هدفه في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.

الأهلي المصري رضا سليم
نرشح لكم
مؤتمر كولر: سعداء بما حدث في مباراة المصري.. وما قدمه موديست طبيعي التألق مستمر.. بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي مؤتمر علي ماهر: أتحمل مسؤولية أي إخفاق.. ومتأكد من تغير الأمور في المباريات المقبلة كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسى بعد إصابته والعملية الجراحية الانتصار الأكبر منذ 25 عاما.. الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري برباعية أمام المصري عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي رفض التخلي عن طاهر.. وهذه حقيقة عروض مابولولو الأول في الدوري.. طرد باهر المحمدي أمام الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر دوري الأبطال – تين هاج: لم أندم على عدم التعاقد مع هاري كين 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميلان يهدر كل الفرص ويتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج ينتصر على يانج بويز 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كولر: سعداء بما حدث في مباراة المصري.. وما قدمه موديست طبيعي 47 دقيقة | الدوري المصري
التألق مستمر.. بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: أتحمل مسؤولية أي إخفاق.. ومتأكد من تغير الأمور في المباريات المقبلة 54 دقيقة | الدوري المصري
رضا سليم: الهدف رفع روحي المعنوية.. وأتمنى حصد جميع الألقاب مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأبطال – برشلونة (3) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (0) - (0) دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون