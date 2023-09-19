انتهت دوري الأبطال – برشلونة (5) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (2) - (0) دورتموند

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان X بروسيا دورتموند

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد.

ق58: جوووووووول حكيمي يسجل الهدف الثاني لباريس.

ق49: جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء سجلها بنجاح.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي X ريد بستار بلجراد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق73: جوووووووووول رودري يسجل الهدف الثالث لسيتي.

ق60: جووووووووول ثاااان لسيتي عن طريق ألفاريز من ركلة حرة بعد خطأ قاتل من الحارس في إبعاد الكرة.

ق52: جووول الثاني عن طريق كايل ووكر لكن الحكم يلغيه للتسلل.

ق46: جوووول التعااادل. خوليان ألفاريز ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل التعادل.

بداية الشوط الثاني.

نهاية المباراة بتقدم ريد ستار بلجراد بهدف دون رد.

ق45+1: جووووووووووووول أوووووول لريد ستار بلجراد عن طريق عثمان بخاري بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق45: هدف غير محتسب لصالح ريد ستار بلجراد عثمان بخاري بداعي التسلل.

ق27: جول؟ لا لا، العارضة تحرم هالاند من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

برشلونة X رويال أنتويرب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق66: جوووووووووووول سادس لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.

ق54: جوووووول رااابع عن طريق جافي بتصويبة يسارية رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.

ق22: جوووووووووووول ثااااالث لبرشلونة بعد عرضية من رافينيا ارتطمت بمدافع أنتويرب جيلي باتاي بالخطأ.

ق19: جووووووووووول ثاااااااااان لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي.

ق11: جوووووووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول لبرشلونة.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان دورتموند مانشستر سيتي أبطال أوروبا
نرشح لكم
حارس لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا من أتليتكو مدريد +90 مانشستر سيتي يحبط مفاجأة ريد ستار ويستهل حملة الدفاع عن لقبة بثلاثية سان جيرمان يسقط دورتموند ويتصدر مجموعته في أبطال أوروبا مبكرا برشلونة يفتتح مشواره الأوروبي باكتساح أنتويرب بخماسية.. وبورتو يهزم شاختار مؤتمر دوري الأبطال – أونانا يكشف سبب خلافه مع ماجواير.. وموقفه من أمم إفريقيا مؤتمر دوري الأبطال – تين هاج: لم أندم على عدم التعاقد مع هاري كين ميلان يهدر كل الفرص ويتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج ينتصر على يانج بويز تشكيل دوري الأبطال - هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام ريد ستار بلجراد
أخر الأخبار
بعد لغط إعلان صلاح.. هل يتناقد اللاعبين بين عملهم وأحاديثهم 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
حارس لاتسيو يخطف تعادلا قاتلا من أتليتكو مدريد +90 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي يحبط مفاجأة ريد ستار ويستهل حملة الدفاع عن لقبة بثلاثية 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سان جيرمان يسقط دورتموند ويتصدر مجموعته في أبطال أوروبا مبكرا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يفتتح مشواره الأوروبي باكتساح أنتويرب بخماسية.. وبورتو يهزم شاختار 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: كريم فؤاد أكثر ما أسعدني في مواجهة المصري 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر دوري الأبطال – أونانا يكشف سبب خلافه مع ماجواير.. وموقفه من أمم إفريقيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد استقبال تاريخي لـ رونالدو.. النصر يفوز على برسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون