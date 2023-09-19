انتهت دوري الأبطال – برشلونة (5) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (2) - (0) دورتموند
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
باريس سان جيرمان X بروسيا دورتموند
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين دون رد.
ق58: جوووووووول حكيمي يسجل الهدف الثاني لباريس.
ق49: جوووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء سجلها بنجاح.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.
انطلاق المباراة.
مانشستر سيتي X ريد بستار بلجراد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بفوز سيتي بثلاثة أهداف لهدف.
ق73: جوووووووووول رودري يسجل الهدف الثالث لسيتي.
ق60: جووووووووول ثاااان لسيتي عن طريق ألفاريز من ركلة حرة بعد خطأ قاتل من الحارس في إبعاد الكرة.
ق52: جووول الثاني عن طريق كايل ووكر لكن الحكم يلغيه للتسلل.
ق46: جوووول التعااادل. خوليان ألفاريز ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل التعادل.
بداية الشوط الثاني.
نهاية المباراة بتقدم ريد ستار بلجراد بهدف دون رد.
ق45+1: جووووووووووووول أوووووول لريد ستار بلجراد عن طريق عثمان بخاري بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق45: هدف غير محتسب لصالح ريد ستار بلجراد عثمان بخاري بداعي التسلل.
ق27: جول؟ لا لا، العارضة تحرم هالاند من هدف محقق.
انطلاق المباراة.
برشلونة X رويال أنتويرب
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق66: جوووووووووووول سادس لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.
ق54: جوووووول رااابع عن طريق جافي بتصويبة يسارية رائعة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.
ق22: جوووووووووووول ثااااالث لبرشلونة بعد عرضية من رافينيا ارتطمت بمدافع أنتويرب جيلي باتاي بالخطأ.
ق19: جووووووووووول ثاااااااااان لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي.
ق11: جوووووووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول لبرشلونة.
انطلاق المباراة.