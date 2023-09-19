استراحة دوري الأبطال – برشلونة (3) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (0) - (0) دورتموند

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان X بروسيا دورتموند

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي X ريد بستار بلجراد

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نهاية المباراة بتقدم ريد ستار بلجراد بهدف دون رد.

ق45+1: جووووووووووووول أوووووول لريد ستار بلجراد عن طريق عثمان بخاري بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق45: هدف غير محتسب لصالح ريد ستار بلجراد عثمان بخاري بداعي التسلل.

ق27: جول؟ لا لا، العارضة تحرم هالاند من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

برشلونة X رويال أنتويرب

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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية دون رد.

ق22: جوووووووووووول ثااااالث لبرشلونة بعد عرضية من رافينيا ارتطمت بمدافع أنتويرب جيلي باتاي بالخطأ.

ق19: جووووووووووول ثاااااااااان لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي.

ق11: جوووووووول جواو فيليكس يسجل الهدف الأول لبرشلونة.

انطلاق المباراة.

برشلونة سان جيرمان دورتموند مانشستر سيتي أبطال أوروبا
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