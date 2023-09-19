استراحة دوري الأبطال – برشلونة (3) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (0) - (0) دورتموند

مؤتمر دوري الأبطال – تين هاج: لم أندم على عدم التعاقد مع هاري كين

ميلان يهدر كل الفرص ويتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج ينتصر على يانج بويز

تشكيل دوري الأبطال - هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام ريد ستار بلجراد

تشكيل دوري الأبطال – كانسيلو وجواو فيليكس وليفاندوفسكي أساسيون ضد أنتويرب

مؤتمر دوري الأبطال – أرتيتا عن حالة النني ونقص الخبرة في البطولة واعتراف بخطأ

مؤتمر دوري الأبطال – توخيل: رغم نتائجه إلا أن يونايتد لديه نقطة قوة.. ونعاني من أزمة متشابهة

هاري كين يحذر بايرن من مانشستر يونايتد

مؤتمر دوري الأبطال - كامافينجا: اكتسب عقلية ريال مدريد مع الوقت.. وأعمل على تطوير حسي التهديفي