كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي

تمنى كريم فؤاد لاعب الأهلي أن يعود للملعب بعد شفائه بقطع في الرباط الصليبي بتسجيل هدف وكان له ما أراد ضد المصري.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي اليوم الثلاثاء على المصري برباعية دون رد في ملعب برج العرب في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وشارك كريم فؤاد كبديل في الشوط الثاني وسجل الهدف الرابع للمارد الأحمر.

وتحدث كريم فؤاد عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لحظة خاصة جدا عودتي بعد ثمانية أشهر من الإصابة ومع تسجيل هدف وسعيد للغاية وكنت أتمنى أن أعود بذلك الشكل ودعوت المولى عز وجل بذلك واستجاب لدعوتي".

وواصل "طموحاتنا أن نحافظ على البطولات التي توجنا بها الموسم الماضي ونريد تحقيق شيئا في كأس العالم للأندية ونحن نستطيع القيام بذلك وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا ونتمنى تحقيقه".

وعما قاله مارسيل كولر مدرب الأهلي له قبل المباراة قال: "كولر تحدث معي عقب اختياري للقائمة وقال لي أرك إنك تقاتل بقوة في التدريبات والحماس عاد إليك وشعور الخوف اختفى تدريجيا وسوف تشارك في جزء من المباراة حال الاحتياج لك وأشكره على ما قاله".

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