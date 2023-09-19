تشكيل دوري الأبطال - هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام ريد ستار بلجراد

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي ضد فولام

يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ريد ستار بلجراد.

ويسضيف مانشستر سيتي منافسه ريد ستار بلجراد في ملعبالاتحاد بعد قليل.

ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة كيفين دي بروين بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار بلجراد كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش - ناثاني أكي - جوميز

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين.

الهجوم: ماتيوس نونيز– إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم لايبزج وريد ستار بلجراد ويانج بويز السويسري.

مانشستر سيتي ريد ستار بلجراد دوري أبطال أوروبا
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