تشكيل دوري الأبطال - هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام ريد ستار بلجراد

مؤتمر دوري الأبطال – أرتيتا عن حالة النني ونقص الخبرة في البطولة واعتراف بخطأ

مؤتمر دوري الأبطال – توخيل: رغم نتائجه إلا أن يونايتد لديه نقطة قوة.. ونعاني من أزمة متشابهة