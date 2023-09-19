تشكيل دوري الأبطال - هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام ريد ستار بلجراد
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:18
كتب : FilGoal
يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ريد ستار بلجراد.
ويسضيف مانشستر سيتي منافسه ريد ستار بلجراد في ملعبالاتحاد بعد قليل.
ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة كيفين دي بروين بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريد ستار بلجراد كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش - ناثاني أكي - جوميز
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – فيل فودين.
الهجوم: ماتيوس نونيز– إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز.
ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم لايبزج وريد ستار بلجراد ويانج بويز السويسري.
نرشح لكم
تشكيل دوري الأبطال – كانسيلو وجواو فيليكس وليفاندوفسكي أساسيون ضد أنتويرب مؤتمر دوري الأبطال – أرتيتا عن حالة النني ونقص الخبرة في البطولة واعتراف بخطأ مؤتمر دوري الأبطال – توخيل: رغم نتائجه إلا أن يونايتد لديه نقطة قوة.. ونعاني من أزمة متشابهة هاري كين يحذر بايرن من مانشستر يونايتد مؤتمر دوري الأبطال - كامافينجا: اكتسب عقلية ريال مدريد مع الوقت.. وأعمل على تطوير حسي التهديفي مؤتمر دوري الأبطال - أنشيلوتي: الكشف عن موعد عودة أردا جولير.. وسبب غياب كارفاخال أنباء سعيدة لـ تين هاج.. عودة فاران وماونت قبل مواجهة بايرن ماركا: سيغيب عن دوري الأبطال والدربي.. إصابة داني كارفاخال