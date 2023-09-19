بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسى بعد إصابته والعملية الجراحية

تخلص إسلام عيسى جناح بيراميدز من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدار الشهرين الماضيين، بعد الجراحة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي.

إسلام عيسى النادي : بيراميدز

ومنعت الإصابة إسلام عيسى من استكمال الموسم الماضي وكذلك مشاركة زملائه فترة إعداد قبل بداية الموسم الحالي.

واستلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، عن خضوع عيسى للجراحة ووضع قدمه في جبيرة على مدى شهرين مع بعض التقويات البسيطة على كاحل القدم.

وخضع لاعب منتخب مصر لأشعة أثبتت سلامته والتئام الكسور وبالتالي بدأ في المشي بشكل طبيعي بدون جبيرة وبدون أجهزة مساعدة.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني، على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.

ويفتتح بيراميدز مشواره في الدوري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في ملعب الدفاع الجوي.