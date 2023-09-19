بيراميدز يكشف تطورات حالة إسلام عيسى بعد إصابته والعملية الجراحية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 21:13

كتب : أحمد الخولي

إسلام عيسى - بيراميدز

تخلص إسلام عيسى جناح بيراميدز من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدار الشهرين الماضيين، بعد الجراحة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

ومنعت الإصابة إسلام عيسى من استكمال الموسم الماضي وكذلك مشاركة زملائه فترة إعداد قبل بداية الموسم الحالي.

واستلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.

أخبار متعلقة:
عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي رفض التخلي عن طاهر.. وهذه حقيقة عروض مابولولو الانتصار الأكبر منذ 25 عاما.. الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري برباعية أمام المصري الأول في الدوري.. طرد باهر المحمدي أمام الأهلي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، عن خضوع عيسى للجراحة ووضع قدمه في جبيرة على مدى شهرين مع بعض التقويات البسيطة على كاحل القدم.

وخضع لاعب منتخب مصر لأشعة أثبتت سلامته والتئام الكسور وبالتالي بدأ في المشي بشكل طبيعي بدون جبيرة وبدون أجهزة مساعدة.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني، على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.

ويفتتح بيراميدز مشواره في الدوري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

إسلام عيسى بيراميدز
نرشح لكم
مؤتمر كولر: سعداء بما حدث في مباراة المصري.. وما قدمه موديست طبيعي التألق مستمر.. بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي مؤتمر علي ماهر: أتحمل مسؤولية أي إخفاق.. ومتأكد من تغير الأمور في المباريات المقبلة رضا سليم: الهدف رفع روحي المعنوية.. وأتمنى حصد جميع الألقاب مع الأهلي كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي الانتصار الأكبر منذ 25 عاما.. الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري برباعية أمام المصري عضو الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي رفض التخلي عن طاهر.. وهذه حقيقة عروض مابولولو الأول في الدوري.. طرد باهر المحمدي أمام الأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر دوري الأبطال – تين هاج: لم أندم على عدم التعاقد مع هاري كين 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميلان يهدر كل الفرص ويتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج ينتصر على يانج بويز 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كولر: سعداء بما حدث في مباراة المصري.. وما قدمه موديست طبيعي 46 دقيقة | الدوري المصري
التألق مستمر.. بيرسي تاو رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: أتحمل مسؤولية أي إخفاق.. ومتأكد من تغير الأمور في المباريات المقبلة 53 دقيقة | الدوري المصري
رضا سليم: الهدف رفع روحي المعنوية.. وأتمنى حصد جميع الألقاب مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
استراحة دوري الأبطال – برشلونة (3) - (0) أنتويرب.. سان جيرمان (0) - (0) دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
كريم فؤاد: دعوت أن أعود للملعب بتلك الطريقة.. وهذا ما قاله كولر لي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون