الانتصار الأكبر منذ 25 عاما.. الأهلي يستهل الدفاع عن لقب الدوري برباعية أمام المصري

استهل فريق الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على المصري بأربعة أهداف دون مقابل.

ووضع الثنائي الوافد الجديد رضا سليم وإمام عاشور بصمته في المباراة بالمساهمة في الأهداف.

إذ نجح إمام عاشور في صناعة هدفين، بينما افتتح رضا سليم التسجيل بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وسجل رضا سليم هدفه في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني سجل بيرسي تاو ثنائية قبل أن يختتم كريم فؤاد التسجيل في الدقيقة 89.

وصف المباراة

بدأ اللقاء دون خطورة محققة على مرمى الفريقين مع سيطرة نسبية لفريق الأهلي على الكرة.

وباغت الأهلي فريق المصري في الدقيقة التاسعة بعرضية من علي معلول ولكن شتتها حسين السيد لتصل بسهولة إلى محمود جاد.

وحاول إمام عاشور فك دفاعات المصري بتسديدة قوية في الدقيقة 18 من خارج منطقة الجزاء ولكن أعلى العارضة.

وسدد معلول من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ولكن بعيدة عن المرمى.

وفي أول جملة بين لاعبي الأهلي نفذ معلول ركلة حرة في الدقيقة 43 بتمريرة رائعة إلى بيرسي تاو خارج منطقة الجزاء يسددها ضعيفة ليشتتها الدفاع وتصل إلى هاني الذي سددها ولكن تحولت لركنية.

ونجح رضا سليم في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية قوية على يمين محمود جاد بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور.

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جوووول 💥🦅 رضا سليم يقص شريط أهداف الأهلي في دوري Nile في مرمى النادي المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/W8yghe9oFz — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

الشوط الثاني

ودفع علي ماهر المدير الفني لفريق المصري بعمرو موسى قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من أمادو جولدي الوافد الجديد.

وتعرض باهر المحمدي مدافع المصري للطرد في الدقيقة 52 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية بعد عرقلة إمام عاشور.

وأهدر أنتوني موديست انفرادا محققا في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من ديانج، ليحولها محمود جاد إلى ركلة ركنية.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 69 بعد تمريرة رائعة من محمد هاني ليسددها الجنوب إفريقي على يمين محمود جاد.

وبنفس الطريقة نجح تاو في تسجيل ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 74 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور هذه المرة.

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وان تو عالمي ولفة هدية 🦅🔥 بيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/D5eyt2fvkE — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

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بأسيست عابر للقارات من إمام عاشور 😮🦅 بيرسي تاو يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/IvD2QJO2he — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

وتعرض تاو للإصابة بعد الهدف بثلاث دقائق.

ودفع مارسيل كولر بخمس تبديلات مرة واحدة في الدقيقة 82 بنزول طاهر محمد ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وخروج كل من إمام عاشور وبيرسي تاو وموديست ورضا سليم وكوكا.

ونجح البديل كريم فؤاد في ظهوره الأول منذ يناير الماضي في تسجيل أولى أهدافه بعد سبع دقائق من نزوله.

وسجل فؤاد بعد تسديدة قوية أخطأ محمود جاد في تقديرها بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.

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وان تو عالمي بالكعب 😮🦅 كريم فؤاد يسجل الهدف الرابع للأهلي في مرمى المصري بطريقة ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/xolqIauRiD — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 19, 2023

وحصل بيرسي تاو على جائزة رجل المباراة بعد تسجيل هدفين.

ما لم يحدث منذ 98

نجح الأهلي في تحقيق أكبر انتصاراته على المصري منذ 98.

وحقق الأهلي الفوز بأربعة أهداف دون مقابل مثلما حدث في سبتمبر 98 بموسم 98 -99.

واستهل الأهلي مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بأربعة أهداف في شباك المصري.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما المصري يستضيف فاركو يوم الخميس 28 من سبتمبر.

مساهمتان من إمام

نجح إمام عاشور في مشاركته الأولى مع الأهلي بمسابقة الدوري في المساهمة في هدفين.

وشارك عاشور في 82 دقيقة أمام المصري ونجح في صناعة هدفين، الأول لرضا سليم والآخر لبيرسي تاو.

وصنع إمام الهدف الأول لرضا سليم في الدقيقة 44 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة.

كما نجح إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة جديدة ولكن هذه المرة إلى بيرسي تاو.

عودة بهدف

عاد كريم فؤاد للمشاركة في المباريات مجددا بعد غياب 260 يوما عقب إصابته بقطع بالرباط الصليبي في 2 يناير من هذا العام.

ودفع كولر بكريم فؤاد في الدقيقة 82 ضمن خمسة تبديلات أجراها المدرب السويسري.

واحتاج فؤاد إلى سبع دقائق فقط من أجل التسجيل مجددا بعد تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.

وأخطأ محمود جاد في تقدير تسديدة فؤاد لتسكن الشباك بالهدف الرابع.