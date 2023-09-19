تشكيل دوري الأبطال – كانسيلو وجواو فيليكس وليفاندوفسكي أساسيون ضد أنتويرب
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 20:55
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة رويال أنتويرب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
ويلعب الفريقان في المجموعة الثامنة بجوار كل من شاختار دونيتسك وبورتو.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
في الدفاع: أليخاندرو بالدي- جولز كوندي- أندرياس كريستنسين- جواو كانسيلو
في الوسط: إلكاي جوندوجان- فرينكي دي يونج- جافي
في الهجوم: جواو فيليكس- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا
نرشح لكم
مؤتمر دوري الأبطال – أرتيتا عن حالة النني ونقص الخبرة في البطولة واعتراف بخطأ مؤتمر دوري الأبطال – توخيل: رغم نتائجه إلا أن يونايتد لديه نقطة قوة.. ونعاني من أزمة متشابهة هاري كين يحذر بايرن من مانشستر يونايتد مؤتمر دوري الأبطال - كامافينجا: اكتسب عقلية ريال مدريد مع الوقت.. وأعمل على تطوير حسي التهديفي مؤتمر دوري الأبطال - أنشيلوتي: الكشف عن موعد عودة أردا جولير.. وسبب غياب كارفاخال أنباء سعيدة لـ تين هاج.. عودة فاران وماونت قبل مواجهة بايرن ماركا: سيغيب عن دوري الأبطال والدربي.. إصابة داني كارفاخال مواعيد مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر - الأهلي ضد المصري.. ودوري أبطال أوروبا