تشكيل دوري الأبطال – كانسيلو وجواو فيليكس وليفاندوفسكي أساسيون ضد أنتويرب

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة رويال أنتويرب في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثامنة بجوار كل من شاختار دونيتسك وبورتو.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: أليخاندرو بالدي- جولز كوندي- أندرياس كريستنسين- جواو كانسيلو

في الوسط: إلكاي جوندوجان- فرينكي دي يونج- جافي

في الهجوم: جواو فيليكس- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا

برشلونة أنتويرب دوري أبطال أوروبا
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