الأول في الدوري.. طرد باهر المحمدي أمام الأهلي

تعرض باهر المحمدي مدافع المصري الجديد لحالة طرد هي الأولى في الموسم الجديد من الدوري المصري.

باهر المحمدي النادي : المصري المصري

ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب برج العرب اليوم الثلاثاء في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وفي الدقيقة 52 حصل باهر المحمدي على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخله على إمام عاشور.

وكان باهر حصل على الإنذار الأول بعد تدخله على رضا سليم.

وانضم باهر المحمدي إلى المصري قادما من الإسماعيلي في الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتقدم الأهلي حتى وقت كتابة هذه السطور بهدف دون رد سجله رضا سليم.