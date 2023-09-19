تشكيل المصري - ست صفقات جديدة أساسية أمام الأهلي.. وفخر الدين على دكة البدلاء

مجدي عبد العاطي: حصلنا على الأهم أمام الإسماعيلي.. ونحتاج بعض الوقت

تشكيل الأهلي - ظهور موديست الأول وعاشور أساسي أمام المصري.. ومروان بديل

الأول في تاريخه.. زد يفوز على الإسماعيلي ويحرمه من الانتصار للموسم الرابع تواليا