تشكيل المصري - ست صفقات جديدة أساسية أمام الأهلي.. وفخر الدين على دكة البدلاء
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يشهد تشكيل المصري الأساسي أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري، ست صفقات جديدة.
ودفع علي ماهر المدير الفني للمصري بالثنائي محمود حمادة وباهر المحمدي في التشكيل الأساسي.
ويستهل المصري موسمه بمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
ويتواجد التونسي فخر الدين بن يوسف على دكة بدلاء الفريق البورسعيدي.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد
الوسط: أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري
الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي
بينما دكة البدلاء: عصام ثروت - عمرو سعداوي - عمرو موسى - يوسف الجوهري - حسام جريشة - إيزي إيميكا - ليستويل أمانكونا - فخر الدين بن يوسف - فرانك إيتوجا.
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