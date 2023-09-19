تشكيل الأهلي - ظهور موديست الأول وعاشور أساسي أمام المصري.. ومروان بديل

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

أنتوي موديست - الأهلي

يظهر أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد في تشكيل الفريق لأول مرة مع افتتاح مباريات الفريق في مسابقة الدوري.

ويستهل الأهلي موسمه في الدوري بمواجهة المصري على ملعب برج العرب.

كما يبدأ إمام عاشور في التشكيل الأساسي بينما يلعب بجواره أحمد نبيل كوكا.

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ويجلس مروان عطية على دكة البدلاء، كما يظهر كريم فؤاد على دكة البدلاء لأول مرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - أنتوني موديست - رضا سليم.

بينما دكة البدلاء: مصطفى شوبير - كريم الدبيس - محمد زعلوك - كريم فؤاد - طاهر محمد - محمد أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - ياسر إبراهيم.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي حصده الموسم الماضي للمرة 43 في تاريخه.

الأهلي أنتوني موديست إمام عاشور
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