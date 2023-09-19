الأول في تاريخه.. زد يفوز على الإسماعيلي ويحرمه من الانتصار للموسم الرابع تواليا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

الاسماعيلي وزد

حقق ناد زد الصاعد حديثا للدوري فوزه التاريخي الأول بالمسابقة بعد خوضه المباراة الأولى.

وفاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل مصطفى سعد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

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وتصدى علي لطفي حارس مرمى زد لركلة جزاء هى الأولى خلال الموسم الحالي.

زد حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة خلال المشاركة الأولى له تاريخيا بعد تغيير مسماه من نادي مصر إلى زد.

في المقابل فشل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار خلال الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي.

وجاء آخر انتصار للدروايش في الجولة الأولى من مسابقة الدوري في موسم 2019-2020 عندما فاز على الجونة بهدف دون رد.

الفوز منح نادي زد النقاط الثلاث الأولى فيما خرج الإسماعيلي من المباراة خالي الوفاض.

وصف المباراة

بدأ نادي زد المباراة بضغط هجومي على مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسمايعلي بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

ومنع أحمد عادل عبد المنعم فرصة مؤكدة بعد تسديدة صاروخية من مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد في الدقيقة 15.

وواصل نادي زد هجومه المتتالي على مرمى الإسماعيلي حتى نجح مصطفى سعد في تسجيل الهدف الأول بعد خطا من أحمد عادل عبد المنعم في الدقيقة 24.

وكثف الإسماعيلي محاولاته مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد عرقلة عبد الرحمن مجدي من جانب مدافع زد.

ونجح علي لطفي حارس مرمى زد في التصدي لركلة الجزاء التي سددها عبد الرحمن مجدي على يسار حارس الأهلي السابق.

وحاول إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي تنشيط الجانب الهجومي ودفع بالمهاجم الشاب مروان حمدي .

وأرسل عبد الرحمن مجدي عرضية خطيرة أبعدها دفاع زد لتجد محمد حسن الذي سدد بقوة لكنها علت مرمى زد بقليل.

الإسماعيلي نادي زد الدوري المصري
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