مؤتمر دوري الأبطال – توخيل: رغم نتائجه إلا أن يونايتد لديه نقطة قوة.. ونعاني من أزمة متشابهة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal Filgoal Team

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

على الرغم من كون مانشستر يونايتد لا يحظى بأفضل بداية للموسم إلا أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ يؤمن أن لديه نقاط قوة لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من الفريق الإنجليزي.

ويستضيف بايرن غدا الأربعاء منافسه مانشستر يونايتد في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك جالاتا سراي وكوبنهاجن.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "النتائج لا تقول الكثير عن مانشستر يونايتد حاليا، لكن لا يمكن أن تتحلى بكامل الثقة في مباراة ضد يونايتد".

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وواصل "عندما تعتقد أنك تتحكم في المباراة فيمكن لهم الارتكاز في العمق والاعتماد على قدرتهم الاستثنائية في التحولات في ظل تواجد برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد والآن رامسوس هويلوند".

وشدد المدرب الألماني حديثه "لا يمكن أن نتوقف أبدا، مانشستر يونايتد دائما يتحلى بالخطورة ولديهم العديد من الإمكانيات الفردية الرائعة".

وعن تواجد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سابقا في بايرن قبل عدة سنوات حينما أشرف على تدريب الرديف قال: "التحليل الكروي الآن يتم تحضيره جيدا لذا تواجده في الماضي في بايرن لن يصنع أي فارق".

وأكمل "أثق في أن فريقي مستعد جيدا للمباراة".

واستمر توخيل بالحديث حول يونايتد قائلا: "هناك الكثير من النقاشات الكروية حول يونايتد خاصة في التلفاز في ظل تواجد العديد من اللاعبين السابقين للفريق ثم هناك إرث السير أليكس فيرجسون كل ذلك يضيف المزيد من الضغط على النادي".

وواصل "أندية مثل يونايتد أو بايرن يرغبان في الارتقاء إلى مستوى نجاحات الماضي، أي مشكلة صغيرة في تلك الأندية تصنع ضجيجا".

وأتم "كمدرب فأنت ترغب في زرع عقلية الفوز، يونايتد حاليا لا يحظى بأفضل نتائج لكنه ناد بعقلية خاصة ولن نقلل منه".

توخيل بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا
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