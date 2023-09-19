خالد بيبو ينفي توقيع غرامة مالية على كهربا

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

كهربا

نفى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي تقارير توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيع الأهلي لغرامة مالية على كهربا بسبب عدم التزامه.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة".

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وأوضح "تلك الأخبار استمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو لم ولن يحدث بإذن الله لأن هناك لوائح ونظما، الجميع يلتزم بها".

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري اليوم الثلاثاء بمواجهة المصري.

ويدافع الأهلي عن لقب بطولة الدوري التي حمل لقبها الموسم الماضي وللمرة 43 في تاريخه.

ويغيب كهربا عن مواجهة المصري بسبب الإيقاف الذي تعرض له من لجنة العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى ست مباريات بشأن مشكلة قمة الدور الأول أمام الزمالك.

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