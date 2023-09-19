اتحاد الكرة يعلن رئيس لجنة فض المنازعات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاهر زكريا رئيسا للجنة فض المنازعات بالاتحاد.

وتبدأ لجنة فض المنازعات مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وكان الموسم المحلي قد انطلق أمس الإثنين بأولى مباريات الدوري المصري.

وكشف الاتحاد في بيانه "استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على تولي المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولي، منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد".

وأضاف "وتبدأ لجنة فض المنازعات برئاسة طاهر الخولي مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروي الجديد والذي انطلق أمس".

وتغلب طلائع الجيش على البنك الأهلي بهدفين دون مقابل في أولى مباريات موسم 2023 - 2024 بالدوري المصري.