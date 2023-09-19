على خطى بطله رعد.. علي لطفي رجل مباراة زد والإسماعيلي

تصدى علي لطفي حارس مرمى نادي زد لأول ركلة جزاء في الموسم الجديد من الدوري أمام الإسماعيلي.

علي لطفي النادي : نادي زد نادي زد

ويستضيف زد منافسه الإسماعيلي في استاد القاهرة في أولى جولات الدوري لموسم 2023-2024.

وفي الدقيقة 52 حصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بداعي عرقلة نادر فرج من قبل أحمد عاطف.

وسدد عبد الرحمن مجدي الكرة على يسار علي لطفي الذي قفز وتصدى لها ليحرم الدراويش من التعادل وقتما كانت تشير النتيجة لتقدم زد بهدف دون رد.

ويعتبر علي لطفي شخصية رعد في المسلسل الشهير "كابتن ماجد" شخصيته المفضلة.

واشتهر رعد في المسلسل بالتصديات الرائعة والصعبة.

وحصل علي لطفي على جائزة رجل المباراة عقب نهايتها بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

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