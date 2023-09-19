سباعية روما تطيح بمدرب إمبولي.. وتعيد المدرب السابق

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

إمبولي يحتفل بالفوز على نابولي

أعلن إمبولي يوم الثلاثاء إقالة مدربه باولو زانيتي إثر الخسارة من روما بسباعية نظيفة يوم الأحد وتعيين المدرب السابق أوريليو أندرياتسولي كمدير فني للفريق.

إمبولي يتذيل ترتيب الدوري الإيطالي بلا نقاط بعد 4 جولات.

ولم يذكر إمبولي في بيانه اسم زانيتي البالغ من العمر 40 عاما واكتفى بذكر تعيين أندرياتسولي كمدير فني للفريق بدلا منه.

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أندرياتسولي سيبدأ مهمته بمباراة صعبة ضد إنتر متصدر الدوري الإيطالي ضمن الجولة الخامسة يوم الأحد.

كان زانيتي قد تولى المسؤولية في بداية الموسم الماضي خلفا لأندرياتسولي وقاد إمبولي لاحتلال المركز 14 في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

لكن الفريق فشل في تسجيل أي هدف هذا الموسم، واهتزت شباكه 12 مرة.

بينها السباعية التي تسابق نجوم روما على تسجيلها ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

الفوز كان هو الأول لروما منذ بداية الموسم الحالي بعد تعادل وهزيمتين.

وحقق روما أكبر الفوز بسبعة أهداف للمرة الأولى منذ عام 2006 عندما فاز بنفس النتيجة على كاتانيا.

الفوز رفع رصيد روما للنقطة الرابعة في المركز العاشر، بينما استمر إمبولي بدون نقاط في المركز الأخير.

تقدم روما بالهدف الأول عن طريق ديبالا في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء.

وأضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة برأسية مستغلا عرضية من راسموم كريستينسن.

وفي الدقيقة الـ 35 سجل روما الثالث عن طريق ألبيرتو جراسي بالخطأ في مرماه.

وأضاف ديبالا الرابع بمجهود فردي رائع في الدقيقة الـ 55.

في الدقيقة الـ 79 أضاف بريان كريستانتي الخامس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لوكاكو أول أهدافه بقميص الفريق والسادس لروما في المباراة بعد تمريرة من أندريا بيلوتي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وأنهى جيانلوكا مانشيني سباعية روما في الدقيقة الـ 86 برأسية.

روما إمبولي أوريليو أندرياتسولي باولو زانيتي
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