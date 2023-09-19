هاري كين بحذر بايرن من مانشستر يونايتد

حذر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ فريقه من خطورة فريق بحجم مانشستر يونايتد رغم النتائج السيئة التي بدأ بها الموسم.

ويحل يونايتد ضيفا على بايرن ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كين في مؤتمر صحفي: "يمر مانشستر يونايتد حاليا بمرحلة صعبة، ولذلك نتوقع رد فعل قوي منهم. نريد السيطرة على المباراة وخلق فرص كافية وسط جماهيرنا، وعلينا أن نهتم بنقاط قوتهم".

وخسر الشياطين الحمر 3 مباريات من أصل 5 لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف "هناك سبب وراء رغبة بايرن في ضمي. يريد بايرن الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأريد أن أقدم كل شيء لتحقيق ذلك".

واستدرك الدولي الإنجليزي "لكن علينا أولاً أن نتأهل إلى دور الـ16، الآن نأمل في بداية جيدة".

وتابع "أنا أتعامل مع الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا بنفس الأهمية ولكن دوري الأبطال أكبر بطولة في العالم، والنهائي في ويمبلي سيكون مميزا بالنسبة لي".

واستمر كين "هدفنا الأكبر هو استمرار النجاحات في بطولة الدوري، والعودة للفوز بالكؤوس أيضا. أريد أن أسهم في كل ذلك".

وواصل "لقد كانت بداية جيدة لي هنا، سجلت 4 أهداف حتى الآن، أشعر بالرضا عن ذلك، وما زالت هناك مساحة للتطور".

وتحدث عن اهتمام يونايتد السابق بضمه "كانت هناك محادثات مع أندية مختلفة خلال الصيف. لكن بايرن كان مهتما بضمي حقا. بمجرد دخولهم في المفاوضات لم تكن هناك خيارات كثيرة أخرى".

وأتم "بالطبع مانشستر يونايتد فريق كبير. ولكن الآن تركيزي ينصب على بايرن وأنا سعيد جدا هنا".

وانتقل كين إلى بايرن قادما من توتنام بعد مسيرة طويلة في صفقة ضخمة.

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