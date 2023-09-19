مدرب الاتحاد لـ في الجول: إصابة أنس أسامة وصعوبة لحاقه بالبطولة العربية للسلة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 16:25

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة

تلقى فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة ضربة قوية بإصابة أنس أسامة نجم منتخب مصر قبل فترة قصيرة من البطولة العربية لكرة السلةز

وقال أحمد عمر مدرب الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "إصابة أنس أسامة بشرخ في عظمة القدم وتأكد غيابه لفترة من 3 إلى 4 أسابيع".

وأضاف "تأكد غياب أنس أسامة عن معسكر الإعداد الذي يقام في صربيا واحتمال غيابه عن البطولة العربية وارد".

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وأتم تصريحاته "هناك محاولات لضم محترف عربي لقائمة الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".

وأعلن نادي الاتحاد السكندري تدعيم صفوف فريق السلة بالمحترف الأمريكي، ماني هاريس والذي سبق له المشاركة في دوري الـ NBA الأمريكي.

وكان الاتحاد قد أعلن من قبل تعاقده مع الأمريكي شانون شورتر كلاعب محترف مع الفريق.

وسيشارك الثنائي ماني هاريس وشورتر مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة التي تقام في قطر بداية من 1 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يسافر الاتحاد السكندري إلى معسكر خارجي من أجل الاستعداد للبطولة العربية للأندية وأيضا للموسم الجديد.

وتستضيف قطر منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويمثل مصر في البطولة العربية كل من الأهلي والاتحاد السكندري.

وسيتم إجراء القرعة في النصف الثاني من شهر سبتمبر.

كرة سلة الاتحاد السكندري أنس أسامة
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