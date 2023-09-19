انتهت في الدوري المصري - زد (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز تاريخي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

فريق زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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ق88 تسديدة صاروخية من محمد حسن تمر أعلى مركى علي لطفي

ق62 محاولات مستمرة من الإسماعيلي بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق50 ركلة جزاء للإسماعيلي بعد سقوط عبد الرحمن مجدي

نزول محمد دسوقي ومحمد مخلوف محمود الشبراوي بدلا من باسم مرسي وأحمد محسن وعماد حمدي

نهاية الشوط الأول

ق32. تبديل أول اضطراري للإسماعيلي بخروج محمد عمار ودخول محمد نصر.

ق24. جوووول أول لزد عن طريق مصطفى سعد بعد خطأ من أحمد عادل عبد المنعم.

ق15. وابل من الهجمات لأصحاب الأرض.

ق1. أحمد عادل عبد المنعم يتصدى لكرة الهدف الاول بتسديدة صاروخية من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الإسماعيلي زد الدوري المصري
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