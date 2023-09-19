مرحبا بالموسم الجديد.. في الجول يقدم لكم كرنفال الدوري المصري
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 15:37
انطلق الدوري المصري لموسم 2023/2024 بمباراة الإثنين بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.
ولأول مرة في مصر يقدم لكم FilGoal.com كرنفال الدوري المصري.
طالع كرنفال الدوري المصري من هنا
الكرنفال سيتيح لمتابعي FilGoal.com الإطلاع على معلومات عن جميع اللاعبين والمدربين المشاركين في الدوري المصري خلال الموسم.
وسبق لـ FilGoal.com تقديم كرنفال كأس العالم 2022 وكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما ولأول مرة يتم تقديمه للدوري المصري.
وتوج الأهلي بلقب الدوري بالموسم الماضي للمرة الـ 43 في تاريخه.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الإسماعيلي.. تبديل أول اضطراري تشكيل الإسماعيلي - باسم مرسي يقود الهجوم أمام زد تشكيل زد - رباعي الأهلي السابق يقود الفريق أمام الإسماعيلي السادس والسابع.. فاركو يعلن ضم ثنائي حراس مرمى بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط