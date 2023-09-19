مرحبا بالموسم الجديد.. في الجول يقدم لكم كرنفال الدوري المصري

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 15:37

كتب : عبد الرحمن فوزي أحمد أباظة إسلام أحمد

كرنفال الدوري المصري

انطلق الدوري المصري لموسم 2023/2024 بمباراة الإثنين بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي.

ولأول مرة في مصر يقدم لكم FilGoal.com كرنفال الدوري المصري.

طالع كرنفال الدوري المصري من هنا

الكرنفال سيتيح لمتابعي FilGoal.com الإطلاع على معلومات عن جميع اللاعبين والمدربين المشاركين في الدوري المصري خلال الموسم.

وسبق لـ FilGoal.com تقديم كرنفال كأس العالم 2022 وكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما ولأول مرة يتم تقديمه للدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري بالموسم الماضي للمرة الـ 43 في تاريخه.

الدوري المصري كرنفال الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الإسماعيلي.. تبديل أول اضطراري تشكيل الإسماعيلي - باسم مرسي يقود الهجوم أمام زد تشكيل زد - رباعي الأهلي السابق يقود الفريق أمام الإسماعيلي السادس والسابع.. فاركو يعلن ضم ثنائي حراس مرمى بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط
أخر الأخبار
هاري كين بحذر بايرن من مانشستر يونايتد 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب الاتحاد لـ في الجول: إصابة أنس أسامة وصعوبة لحاقه بالبطولة العربية للسلة 19 دقيقة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) الإسماعيلي.. تبديل أول اضطراري 49 دقيقة | الدوري المصري
مرحبا بالموسم الجديد.. في الجول يقدم لكم كرنفال الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
كلوب: علينا احترام بطولة الدوري الأوروبي.. ونستهدف الوصول للنهائي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كامافينجا: اكتسب عقلية ريال مدريد مع الوقت.. وأعمل على تطوير حسي التهديفي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أنشيلوتي - الكشف عن موعد عودة أردا جولير للتدريبات.. وسبب غياب كارفاخال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الإسماعيلي - باسم مرسي يقود الهجوم أمام زد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون