مؤتمر كامافينجا: اكتسب عقلية ريال مدريد مع الوقت.. وأعمل على تطوير حسي التهديفي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

يرى إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد أن فريقه يمتلك العناصر الممكنة للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كامافينجا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "تقييمي للفريق؟ نحن صغار ولدينا الموهبة، هذا جيد للفريق وسنذهب لتحقيق كل شيء".

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واستمر "يونيون برلين فريق قوي ومعقد وستكون مباراة صعبة ولذلك يجب أن نكون صبورين وأن نتحكم في الكرة".

وتابع "وضعية مبابي؟ أنت تعرفون أكثر مني حول هذا الأمر أنا لا أعرف أي شيء",

وواصل "من دواعي سروري أن أتواجد مع لوكا مودريتش وتوني كروس في الفريق ويجب أن أقدم أفضل ما لدي لأظهر إنني أيضا هنا".

وشدد "عندما أتيت إلى هنا فزنا بأول مباراة وكنت اعتقد أن غرفة خلع الملابس ستقوم بحفل ولكن ما حدث هو إنني وجدت الجميع يفكرون بالمباراة التالية ومع الوقت بدأت اكتسبت تلك العقلية وأصبح أكثر هدوء".

وأكمل "أعرف أنني أفتقر للتهديف وأعمل على تطوير ذلك".

وأضاف "بالطبع ريال مدريد لديه فريق يمكنه التتويج بدوري الأبطال ونحن من المرشحين لذلك".

وأتم "سانتياجو برنابيو كان رائعا بالفعل في السابق والآن نتمنى أن يكون منتهيا بشكل أكبر لأنه سيكون مثيرا للإعجاب".

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجوار يونيون برلين ونابولي وبراجا.

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