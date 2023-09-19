مؤتمر أنشيلوتي - الكشف عن موعد عودة أردا جولير للتدريبات.. وسبب غياب كارفاخال

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 14:45

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موعد عودة أردا جولير صفقة الفريق الجديدة للتدريبات الجماعية، كما تحدث عن سبب غياب داني كارفاخال عن مواجهة أتليتكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة دائما لذلك النادي وسنلعب غدا على ذلك النحو، المباراة في ملعبنا وسنواجه فريق قوي ومنظم لذلك يجب أن نضيف الكثير من الكثافة".

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وعن حالة كارفاخال قال: "يعاني فقط من حمل زائد، سيرتاح غدا وسنجري بعض الفحوصات ولكنه يشعر أنه بخير ونعتقد أن الأمر ليس كبيرا".

واستمر "مانشستر سيتي هو المرشح للتتويج باللقب لأنه تمكن من التتويج في الموسم الماضي وتشكيله لم يختلف كثيرا ولكن دوري الأبطال دائما ما يشهد مفاجآت".

وعلق أنشيلوتي على تصريح تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بأن هدف فريقه هو العبور للدور الثاني.

وقال أنشيلوتي: "هدفنا أن نعبر من المجموعات ثم دور الـ 16 وربع النهائي، أريد أن أقول إن هدفنا هو المباراة النهائية بدون وضع الضغوطات على اللاعبين".

وواصل "نادال رئيسا لريال مدريد؟ بعد كل الوقت الذي قضيته هنا مع فلورينتينو بيريز اعتقد أنه أفضل رئيس ممكن ولكن أنا فخور بنادال على المستوى الشخصي وسعيد كونه أحد مشجعي الفريق".

وأضاف "مودريتش بخير ونحن نتحدث وعلاقتنا جيدة وكلانا محترفين، في بعض الأحيان من الممكن ألا يلعب مثل السابق ولكن علاقتنا الإنسانية ستظل رائعة، غدا سيكون بديل أو لا سيلعب".

وأتم "أردا جولير يتعافى بشكل جيد وبلا مشاكل وسينضم للتدريبات مع الفريق يوم الإثنين".

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجوار يونيون برلين ونابولي وبراجا.

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