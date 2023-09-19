تشكيل الإسماعيلي - باسم مرسي يقود الهجوم أمام زد

دفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بـ باسم مرسي في هجوم فريقه ضد زد.

ويلعب زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: إياد العسقلاني – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد محسن

الوسط: عماد حمدي – عمر الساعي – محمد حسن – نادر فرج

الهجوم: باسم مرسي – عبد الرحمن مجدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد فوزي – عصام صبحي – محمد نصر – محمد دسوقي – محمد مخلوف – مروان حمدي – محمد عبد السميع – محمود الشبراوي – ياو أنور