تشكيل الإسماعيلي - باسم مرسي يقود الهجوم أمام زد
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 14:44
كتب : FilGoal
دفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بـ باسم مرسي في هجوم فريقه ضد زد.
ويلعب زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: إياد العسقلاني – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد محسن
الوسط: عماد حمدي – عمر الساعي – محمد حسن – نادر فرج
الهجوم: باسم مرسي – عبد الرحمن مجدي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد فوزي – عصام صبحي – محمد نصر – محمد دسوقي – محمد مخلوف – مروان حمدي – محمد عبد السميع – محمود الشبراوي – ياو أنور
نرشح لكم
تشكيل زد - رباعي الأهلي السابق يقود الفريق أمام الإسماعيلي السادس والسابع.. فاركو يعلن ضم ثنائي حراس مرمى بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط إيقاف وإصابة وتحقيق..9 غيابات من الأهلي والمصري عن أول قمة جماهيرية في الدوري عامر حسين: لهذا السبب لم يبدأ الدوري بمباراة جماهيرية.. ونتمنى من الأندية مساعدتنا في أمر ما