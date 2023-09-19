أنباء سعيدة لـ تين هاج.. عودة فاران وماونت قبل مواجهة بايرن

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

تلقى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أخبارا سعيدة بعودة الثنائي رافاييل فاران وماسون ماونت لتدريبات الفريق قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ.

ويحل يونايتد ضيفا على بايرن ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهد تدريب الثلاثاء الصباحي مشاركة فاران وماونت بعد فترة من الغياب.

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ومن المتوقع أن يتحدث تين هاج عن إمكانية تواجدهما ضمن البعثة المسافرة إلى ألمانيا مساء الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

ويغيب فاران منذ أواخر الشهر الماضي بعدما أصيب من مواجهة يونايتد ونوتنجهام فورست في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وأوضح يونايتد وقتها أن الإصابة ستبعد الدولي الفرنسي عن الملاعب لبضعة أسابيع.

قبل ذلك بأيام، تلقى مانشستر يونايتد ضربة قوية بعد تأكد غياب لاعبه ماسون ماونت لفترة أطول من المتوقع.

إذ ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مدة غياب ماونت ستتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وذلك بعدما كان من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع فقط.

وعانى ماونت من إصابة في العضلة الضامة.

وتعرض ماسون ماونت للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام توتنام.

وانضم ماونت إلى يونايتد قادما من تشيلسي في الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 60 مليون يورو.

ماسون ماونت رافاييل فاران مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ
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