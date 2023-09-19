تشكيل زد - رباعي الأهلي السابق يقود الفريق أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 14:32

كتب : FilGoal

فريق زد

دفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد برباعي الأهلي السابق في تشكيل فريقه ضد الإسماعيلي.

ويلعب زد ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

ويعتمد عبد العاطي على 4 لاعبين سابقين من الأهلي وهم علي لطفي حارس المرمى، ومحمد أشرف الظهير الأيسر ومصطفى سعد لاعب الوسط وشادي حسين المهاجم.

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وجاء تشكيل زد كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: علي لالا – محمد إسماعيل – محمد سمير – محمد أشرف

الوسط: عبد الله مجدي – بيتر زيلو – مصطفى سعد

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو حسام – فهد أبو الفتوح – مصطفى عادل – نادر رمضان – محمود صابر – أحمد سيد عبد النبي – محمد علي – ديلسون كاموني – محمد سوانيه

نادي زد الدوري المصري الإسماعيلي
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