ماركا: سيغيب عن دوري الأبطال والدربي.. إصابة داني كارفاخال

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

داني كارفاخال - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تعرض داني كارفاخال لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفقا لماركا فإن كارفاخال قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الإثنين.

وأشارت ماركا إلى أن كارفاخال سيغيب عن مواجهتي يونيون برلين وأتليتكو مدريد بسبب الإصابة.

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وشهد مران ريال مدريد مشاركة فينيسيوس توبياس ظهير الفريق الثاني الذي صعد ليتدرب في ظل غياب كارفاخال.

ويقدم الظهير الإسباني أداء رائع منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من صنع هدف خلال 5 مباريات.

كارفاخال كان أحد اللاعبين القلائل بالفريق الذين شاركوا بجميع الدقائق منذ بداية الموسم وحتى مع منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي.

ويستعد ريال مدريد لخوض المواجهة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا ضد يونيون برلين غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجوار يونيون برلين ونابولي وبراجا.

داني كارفاخال ريال مدريد
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