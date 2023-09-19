نونو سانتو: إصابة بنزيمة ليست خطيرة.. فضلت إراحته ضد أجمك الأوزبكي

أوضح البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة أن الإصابة التي أبعدت كريم بنزيمة عن مباراة أجمك الأوزبكي ليست خطيرة.

وغاب بنزيمة عن فوز اتحاد جدة على أجمك بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا بسبب الإصابة بشد عضلي.

وقال سانتو في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: بنزيمة كان موجودا وجاهزا ليلة المباراة كما شاهدتم في المؤتمر الصحفي".

وأضاف "لكنه لم يكن يشعر بالراحة في التدريب الأخير وفضلنا إراحته، إصابته ليست بالخطيرة".

وتابع "أما عبد الرزاق حمد الله سيخضع للكشف بالآشعة بعد إصابته في مفصل الكتف، وستتحدد لاحقا مدة غيابه".

وأكمل "أما إيجور كورنادو فهو يواصل برنامجه التأهيلي ولا يوجد لدينا موعد محدد لعودته".

عن سعادته بالانتصار، قال سانتو "بدأنا المواجهة بشكل رائع، ضغطنا بشكل جيد، سجلنا هدفين، ووصلنا مرات عدة لمرمى الخصم، واستطعنا التحكم بالمباراة تماماً في الشوط الأول".

وواصل "في الشوط الثاني حدث القليل من التراخي وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، ركزنا على الاستحواذ وتحكمنا في إيقاع اللعب، وطبيعي أن يتراجع الفريق بدنيا، ونأمل ألا يحدث ذلك مستقبلا".

وأتم البرتغالي "لدينا مواجهة مهمة في الدوري يوم الخميس المقبل أمام الفتح، وعلينا الاستشفاء بشكل جيد والتحضير للمواجهة".

وسحق الاتحاد السعودي ضيفه أولماليك الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد في مستهل مسيرته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تقدم هارون كامارا في الدقيقة 11 بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي الدقيقة 15 أضاف البرازيلي رومارينيو ثاني الأهداف.

وأخيرا أكمل رومارينيو الثلاثية، مسجلا هدفه الثاني في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45+1 خرج عبد الرزاق حمد الله اضطراريا، ليشارك صالح العمري بدلا منه.

وغاب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن المباراة بداعي الإصابة، ليشارك عبد الله المعيوف بدلا منه.

فيما لم يلعب الفرنسي كريم بنزيمة المباراة رغم ظهوره في المؤتمر الصحفي، بينما بدأ مواطنه نجولو كانتي وخرج في الدقيقة 78 ليأتي فرحان الشمراني بدلا منه.

بذلك يتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة، بعد تعادل سيباهان أصفهان الإيراني مع القوة الجوية العراقي بهدفين لكل فريق.

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