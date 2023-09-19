بيلد: ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2024

ذكرت جريدة بيلد أن يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ السابق أصبح على وشك تولي منتخب مدرب منتخب ألمانيا.

قبل أيام، أقال الاتحاد الألماني هانز فليك من منصبه كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد الهزيمة الودية ضد اليابان بأربعة أهداف لهدف، وبدأ البحث عن خليفته.

وأوضح تقرير بيلد يوم الثلاثاء أن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي مع يوليان ناجلزمان لتدريب منتخب ألمانيا حتى بطولة يورو 2024.

وأفادت الجريدة الشهيرة بأن هناك رتوش أخيرة تفصل المدرب الشاب عن توقيع العقود.

على أن يبلغ الراتب الشهري نحو 400 ألف يورو.

وأضاف التقرير أنه تم إنهاء عقد ناجلزمان مع بايرن ميونيخ وأصبح حرا في الانتقال لتدريب المانشافت.

المدرب الشاب تخلى عن الكثير من الأموال من أجل وظيفة مدرب المنتخب الألماني، حسب بيلد.

في بايرن كان سيحصل على حوالي 20 مليون يورو حتى عام 2026 مقابل عدم القيام بأي شيء.

فيما يبلغ راتبه حتى يورو 2024 حوالي 4 ملايين يورو.

يوم الخميس الماضي، أفادت جريدة بيلد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدأ التفاوض مع يوليان ناجلزمان من أجل قيادة منتخب ألمانيا.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الألماني تواصل مع فولكر ستروث وكيل أعمال ناجلزمان وبدأ التفاوض بشكل جدي.

وذكر التقرير رودي فولر مدير المنتخب الألماني والمدرب المؤقت للمانشافت هو من تواصل وكيل ناجلزمان.

وخسر منتخب ألمانيا في 5 مباريات ودية متتالية منذ نهاية كأس العالم 2022 والذي كان مخيبا للآمال أيضا بالخروج من دور المجموعات.

قبل أيام، كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق موقف ناديه من مفاوضات الاتحاد الألماني لكرة القدم مع مدرب الفريق البافاري السابق يوليان ناجلزمان لتدريب المنتخب.

وانتشرت أنباء حول وجود مفاوضات بين الاتحاد الألماني وناجلزمان الذي رغم إقالته من منصبه فإنه يظل مرتبط بتعاقد مع النادي البافاري.

وقال هونيس لموقع "تي زد" الألماني يوم الثلاثاء الماضي: "المفاوضات لن تفشل بسبب بايرن".

المدرب الألماني صاحب الـ36 عاما درب بايرن بداية من موسم 2021-2022 وأقيل منتصف الموسم الماضي.

وبدأ ناجلزمان مسيرته التدريبية مع فريق هوفنهايم تحت 19 عاما ثم الفريق الأول ثم درب لايبزيج وأخيرا بايرن ميونيخ.

وكان ناجلزمان قريبا من التعاقد مع باريس سان جيرمان الصيف الجاري قبل فشل المفاوضات لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 الصيف المقبل.

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