مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 12:28

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

عاد الزمالك لاستئناف مرانه اليومي بشكل طبيعي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وكان الزمالك قد حصل على راحة سلبية أمس الإثنين بعد العودة من تنزانيا في فجر نفس اليوم.

وشهد المران مشاركة أحمد سيد "زيزو" بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة أرتا سولار.

أخبار متعلقة:
الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري تنس - نادال: ربما أعتزل العام المقبل.. ولكن مدرب الهلال السعودي: ما فعله لاعبو نافباخور ليس له علاقة بكرة القدم أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط

وخاض أحمد فتوج تدريبات بدنية في صالة الجيم في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

وواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريباته التأهيلية بسبب معاناته من رشح في الركبة.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران لإعطاء ملاحظات لكل لاعب.

وشهد المران مشاركة عبد الله جمعة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما شارك عمر جابر في المران بشكل طبيعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي عانى منها وأبعدته عن مواجهة أرتا سولار.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أحمد فتوح أحمد سيد زيزو مران الزمالك
نرشح لكم
بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط إيقاف وإصابة وتحقيق..8 غيابات من الأهلي والمصري عن أول قمة جماهيرية في الدوري عامر حسين: لهذا السبب لم يبدأ الدوري بمباراة جماهيرية.. ونتمنى من الأندية مساعدتنا في أمر ما مواعيد مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر - الأهلي ضد المصري.. ودوري أبطال أوروبا بالفيديو - عواد يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن مواجهة أرتا سولار ذهابا المصري: مستاؤون من قرار اتحاد الكرة بإيقاف الثنائي.. ولماذا لم يتم التحقيق قبل انطلاق الموسم؟
أخر الأخبار
بالفيديو - عواد يعلق عبر في الجول على تصريحات أوسوريو عن اختيار صبحي كحارس أول للزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: ناجلزمان مدربا لمنتخب ألمانيا حتى يورو 2024 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرابع من باريس إلى الدوري القطري.. السد يضم مهاجم سان جيرمان ساعة | ميركاتو
مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح ساعة | الدوري المصري
الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري ساعة | الدوري المصري
مدرب الهلال السعودي: ما فعله لاعبو نافباخور ليس له علاقة بكرة القدم ساعة | السعودية
تنس - نادال: ربما أعتزل العام المقبل.. ولكن ساعة | رياضات أخرى
أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون