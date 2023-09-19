مران الزمالك – عودة زيزو.. وتدريبات تأهيلية لـ فتوح

عاد الزمالك لاستئناف مرانه اليومي بشكل طبيعي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وكان الزمالك قد حصل على راحة سلبية أمس الإثنين بعد العودة من تنزانيا في فجر نفس اليوم.

وشهد المران مشاركة أحمد سيد "زيزو" بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة أرتا سولار.

وخاض أحمد فتوج تدريبات بدنية في صالة الجيم في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

وواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق تدريباته التأهيلية بسبب معاناته من رشح في الركبة.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران لإعطاء ملاحظات لكل لاعب.

وشهد المران مشاركة عبد الله جمعة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كما شارك عمر جابر في المران بشكل طبيعي بعد تعافيه من نزلة البرد التي عانى منها وأبعدته عن مواجهة أرتا سولار.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.