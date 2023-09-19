الأهلي في الزمالك والمصري الأبعد.. مقرات وملاعب تدريب واستادات جميع فرق الدوري

انطلق الدوري المصري للموسم الجديد 2023-2024 بشكله المعتاد وبمشاركة 18 فريقا.

ومن بين 18 فريقا في الدوري الممتاز 6 فرق اختارت استاد القاهرة ليكون الملعب الأساسي لها في المسابقة.

والفرق هي الأهلي والزمالك وفيوتشر ونادي زد والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

بينما اختارت 3 فرق اللعب في برج العرب وهي سموحة وفاركو والمصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل مقرات أندية الدوري المصري وملاعب التدريبات الخاصة بها وكذلك ملاعب المباريات.

النادي المصري هو صاحب أبعد مسافة بين ملعب التدريب وملعب المباريات، حيث يخوض الفريق تدريباته في ملعب سيد متولي في بورسعيد، والمباريات في برج العرب بالإسكندرية.

ويوجد أندية أخرى تخوض التدريبات والمباريات في نفس الملعب مثل الإسماعيلي وطلائع الجيش.

وأندية أخرى تجمع ما بين المقر وملعب التدريب وملعب المباريات في نفس المكان مثل الإسماعيلي والمقاولون العرب والجونة.

وإليكم جميع مقرات أندية الدوري المصري وملاعب التدريب الخاصة بها وملاعب المباريات:

الأهلي

مقر النادي: الجزيرة منطقة الزمالك

ملعب التدريب: مختار التتش

ملعب المباريات: استاد القاهرة

الزمالك

مقر النادي: المهندسين

ملعب التدريب: عبد اللطيف أبو رجيلة

ملعب المباريات: استاد القاهرة

الإسماعيلي

مقر النادي: استاد الإسماعيلية

ملعب التدريب: استاد الإسماعيلية

ملعب المباريات: استاد الإسماعيلية

بيراميدز

مقر النادي: استاد الدفاع الجوي

ملعب التدريب: الملاعب الفرعية للدفاع الجوي

ملعب المباريات: استاد الدفاع الجوي

الاتحاد السكندري

مقر النادي: الشاطبي

ملعب التدريب: فرع النادي في سموحة

ملعب المباريات: استاد الإسكندرية

النادي المصري

مقر النادي: منطقة مساكن مبارك في بورسعيد

ملعب التدريبات: ملعب سيد متولي

ملعب المباريات: برج العرب

سموحة

مقر النادي: سموحة

ملعب التدريبات: ملاعب نادي سموحة

ملعب المباريات: برج العرب

المقاولون العرب

مقر النادي: الجبل الأخضر

ملعب التدريب: ملاعب نادي المقاولون

ملعب المباريات: استاد المقاولون

الداخلية

مقر النادي: جسر السويس

ملعب التدريب: جسر السويس

ملعب المباريات: اتحاد الشرطة في العباسية – استاد السلام

بلدية المحلة

مقر النادي: المحلة الكبرى

ملعب التدريب: ملعب بلدية المحلة

ملعب المباريات: ملعب غزل المحلة

سيراميكا كليوباترا

مقر النادي: المهندسين

ملعب التدريب: الملاعب الفرعية الدفاع الجوي

ملعب المباريات: استاد القاهرة – المقاولون العرب

إنبي

مقر النادي: طريق السويس مدينة نصر

ملعب التدريبات: الملاعب الفرعية بتروسبورت

ملعب المباريات: بتروسبورت

طلائع الجيش

مقر النادي: منشية البكري

ملعب التدريبات: منشية البكري جهاز الرياضة العسكري

ملعب المباريات: جهاز الرياضة العسري

الجونة

مقر النادي: الجونة

ملعب التدريب: الملعب الفرعي المجاور لملعب خالد بشارة

ملعب المباريات: خالد بشارة

فاركو

مقر النادي: العامرية غرب الإسكندرية

ملعب التدريب: إليكس وست طريق برج العرب

ملعب المباريات: استاد برج العرب – استاد الإسكندرية

البنك الأهلي

مقر النادي: العجوزة

ملعب التدريب: مقر النادي في العجوزة

ملعب المباريات: استاد القاهرة – استاد السلام

نادي زد

مقر النادي: زد بارك

ملعب التدريبات: ملاعب زد بارك

ملعب المباريات: استاد القاهرة – بتروسبورت

مودرن فيوتشر

مقر النادي: استاد القاهرة "مقر إداري مؤقت"

ملعب التدريبات: الملعب الفرعي استاد القاهرة

ملعب المباريات: استاد القاهرة