مدرب الهلال السعودي: ما فعله لاعبو نافباخور ليس له علاقة بكرة القدم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

فتح خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي النار على منافسه نافباخور بطل أوزبكستان الذي تعادل معه في دوري أبطال آسيا.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 101 ليسجل هدف التعادل أمام ضيفه نافباخور بطل أوزبكستان في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الشرق الأوسط: "نافباخور لم يدخل المباراة للعب كرة القدم، كل ما قدموه هو ضد لعب كرة قدم ما بين سقوط متكرر وإضاعة وقت".

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وأضاف البرتغالي "حدث ذلك وسط تساهل من حكم المباراة الذي لم يسع لضبط هذا الأمر. لم يكن سبب خروجنا بالتعادل لانضباطهم الدفاعي".

وشدد "أمارس التدريب منذ 35 عاما، ولم أر في حياتي فريقا يهدر الوقت مثل فريق نافباخور، ولست قلقا من التعادل كونها في الأساس لم تكن مباراة طبيعية".

وأكمل "كانت مباراة صعبة، هذا إذا صحت تسميتها مباراة، الفريق الذي واجهناه تعمد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت، وكسر الرتم الفني للمباراة، ولم أعتد اللعب ضد هذا النوع من الفرق".

وكان الهلال متأخرا في النتيجة بهدف إلى أن وصلت المباراة للوقت بدل الضائع ليسجل الفريق الأزرق التعادل في الدقيقة 101.

تقدم توما تباتادزي للضيوف في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة سريعة.

واستمرت محاولات الهلال لتسجيل التعادل بقيادة النجم البرازيلي نيمار الذي شارك كأساسي ولكن دون جدوى.

وبسبب توقف المباراة أكثر من مرة احتسب الحكم 14 دقيقة وقت بدل ضائع.

وأخيرا نجح المدافع علي البليهي في تسجيل هدف تعادل الهلال في الدقيقة 101 بضربة رأسية.

وشهدت المباراة عدم مشاركة الحارس المغربي ياسين بونو بسبب لوائح اللاعبين المحترفين واعتماد الهلال على 5 لاعبين أجانب من خارج قارة آسيا.

ويقع الهلال في المجموعة الرابعة بجانب كل من نساجي مازندران الإيراني، ومومباي سيتي الهندي ونافباخور الأوزبكي.

ويتصدر الفريق الإيراني المجموعة بعد الفوز على نظيره الهندي بهدفين دون رد.

الهلال السعودي خورخي جيسوس
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