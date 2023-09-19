تنس - نادال: ربما أعتزل العام المقبل.. ولكن

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

رافائيل نادال - تنس

ألمح الإسباني رافاييل نادال أسطورة التنس إلى أنه قد يعتزل اللعبة العام المقبل بسبب معاناته المستمرة مع الإصابات.

وغاب النجم المخضرم عن الملاعب في كثير من البطولات في الأعوام الأخيرة بسبب إصابته في الساق.

وقال نادال لقناة موفي ستار: "ربما يكون عام 2024 هو الأخير في مسيرتي، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100%، ربما أجد نفسي تعافيت وأصبحت قادرا على استكمال مسيرتي بعدها".

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وأضاف البالغ من العمر 37 عاما "استهدف اختتام مسيرتي في أولمبياد باريس 2024، وأتمنى أن أشارك في بطولة رولان جاروس العام المقبل".

وتابع "أنا على علم بالصعوبات التي تواجهني، واعترف بصعوبة التغلب على التقدم بالسن والمشكلات البدنية لكن رغبتي في اللعب تزيد التفاؤل داخلي".

وأكمل "من يدري؟ ماذا لو تعافى جسدي فجأة وشعرت بالقوة والحيوية للاستمرار؟ بمجرد أن أعرف الإجابة، سأشاركها مع الجماهير، أنا أراقب حالتي البدنية يوميا".

وأتم "أتمنى أنه في غضون شهرين، حوالي منتصف نوفمبر، سيكون لدي الوضوح لأقول: "أين أنا؟" كيف حالي؟ كيف تتقدم الإصابة؟ أتدرب لمدة 40 دقيقة يوميًا، ثلاث مرات في الأسبوع، وأقوم بالكثير من العمل في صالة الألعاب الرياضية".

قبل أيام، توج نوفاك دجوكوفيتش ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليوسع دالفارق بينه وبين رافاييل نادال كأكثر المتوجين ببطولات الجراند سلام في التاريخ إلى بطولتين.

وفاز دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقب جراند سلام بينما حقق نادال 22 لقبا، ويأتي من خلفهم فيدرير صاحب الـ 20 لقب.

رافاييل نادال تنس
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