أوسوريو: اللاعب المصري لا يُستغل على أكمل وجه.. وهذا وقت الشرق الأوسط

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

شدد خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك على سعادته بالتواجد مع الأبيض مع انفتاحه على خوض تجربة جديدة في الشرق الأول ولكن خارج إفريقيا.

وقال أوسوريو في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية: "وراثيا هناك إمكانيات كبيرة في مصر ولكن لأسباب ثقافية ودينية لا يتم استخدام اللاعب المصري على أكمل وجه، الإيقاع يختلف كثيرا عن أوروبا وأمريكا الجنوبية عادة غي منطقتك الزمنية يهذ اللاعب للراحة في الساعة 10 أو 11 مساء ويستيقظ 7 أو 8 صباحا ولكن في مصر لا يحدث هذا بسبب مشكلة ثقافية فيظلون يتحدثون أو يتواصلون اجتماعيا لذلك لا يحصلون على راحة جيدة".

واستمر "لا أقول ذلك كشيء سلبي لأنه نموذج لثقافتهم وأنا أحترمها لذلك بالنسبة لي فإن التدريب كان تحديا كبيرا لأننا لم نحصل على الفائدة الرياضية أو البدنية الكاملة من فريقنا".

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وتابع "على مستوى الأندية نحن سعداء في الزمالك الذي يعد من أعظم الأندية في إفريقيا ولهذا السبب نحن لا نبحث عن أي فريق في مصر أو إفريقيا لكننا منفتحون على استكشاف خيارات أخرى في الشرق الأوسط وعلى رأس ذلك منتخب وطني يعطينا الفرصة للتواجد في كأس العالم".

وأتم "أعرف الدوري السعودي جيدا وأرى أنه سيستمر في الاستثمار ليكون عظيما واعتقد أننا نستحق أن نكون ضمن صفوة المدربين، هناك دوريات جيدة أخرى ولكن اعتقد أن هذا هو وقت الشرق الأوسط، معجب أيضا بالدوري الأمريكي الذي يشكل مثال جيد من حيث طرق التدريبات الأكاديمية والمستوى الرياضي".

ويقود أوسوريو الزمالك منذ منتصف الموسم الماضي.

وبدأ الزمالك الموسم بالخسارة من أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خوان كارلوس أوسوريو الزمالك
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