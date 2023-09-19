إيقاف وإصابة وتحقيق..9 غيابات من الأهلي والمصري عن أول قمة جماهيرية في الدوري

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

الأهلي - المصري

تستأنف اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2023-2024 بمباراة جماهيرية ينتظرها الجميع بين الأهلي حامل لقب المسابقة والمصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

يدخل الأهلي المباراة بقائمة طويلة من الغيابات لأسباب مختلفة حيث يفقد الفريق الأحمر خدمات 6 لاعبين.

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ويغيب عن الأهلي كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات وصلاح محسن وكريم وليد وعمرو السولية ومحمود متولي.

ويفقد الأهلي خدمات كهربا بسبب الإيقاف الموقع عليه من الموسم الماضي ولمدة 6 مباريات.

كذلك يغيب حسين الشحات للإيقاف بعد إيقافه لمدة مباراتين على خلفية ما بدر منه في مباراة بيراميدز في ختام الموسم الماضي.

أما المهاجم العائد للفريق الأحمر صلاح محسن يغيب للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات مع ناديه السابق سيراميكا كليوباترا.

وأخيرا يغيب الثلاثي متولي والسولية وكريم وليد بسبب الإصابة.

على الناحية الأخرى يفتقد المصري لجهود الثنائي الجديد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

يأتي ذلك لاستجواب الثنائي في اتحاد الكرة والتحقيق معه بسبب شكوى الزمالك ضده بعد التوقيع للمصري في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويغيب أيضا عن المصري لاعب الوسط التونسي إلياس الجلاسي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء في نهاية الدوري الموسم الماضي.

الأهلي المصري الدوري المصري
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