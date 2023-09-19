مواعيد مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر - الأهلي ضد المصري.. ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 10:48
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
زد × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الأهلي × المصري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
ميلان × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
يانج بويز × لايبزج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
شاختار × بورتو.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
لاتسيو × أتليتكو مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 5.
فيينورد × سيلتيك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برشلونة × رويال أنتويرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري أبطال آسيا
برسبوليس × النصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
استقلا دوشبنة × الدحيل 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
باختاكور × العين.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
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