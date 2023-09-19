مواعيد مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر - الأهلي ضد المصري.. ودوري أبطال أوروبا

تستأنف اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

زد × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × المصري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

ميلان × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × لايبزج.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

شاختار × بورتو.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاتسيو × أتليتكو مدريد.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 5.

فيينورد × سيلتيك.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برشلونة × رويال أنتويرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري أبطال آسيا

برسبوليس × النصر.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

استقلا دوشبنة × الدحيل 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

باختاكور × العين.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

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