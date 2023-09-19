بالفيديو - عواد يكشف لـ في الجول سبب غيابه عن مواجهة أرتا سولار ذهابا

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الإصابة التي تسببت في غيابه عن بعثة الفريق بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ذهابا.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار بهدفين دون مقابل ذهابا، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 29 سبتمبر الجاري.

وقال عواد في حوار مع FilGoal.com: "تعرضت لإصابة في أول تدريب بالسعودية وقت البطولة العربية للأندية ولدي رشح في الركبة".

وكشف عواد "حتى أن أوسوريو قد اتخذ قرارا بمشاركتي في مواجهة الشباب ولكن طبيب الفريق فضّل إراحتي بسبب الإصابة".

وتابع حارس مرمى الزمالك "بعد 25 يوما بدأت في التعافي من الرشح ولكن عقب عودتي للتدريب زاد الرشح مجددا".

واختتم عواد تصريحاته "أسير حاليا على برنامج تأهيلي أعده محمد أسامة طبيب الفريق وإن شاء الله عودتي تكون قريبة".

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل.

وانتقل محمد عواد إلى الزمالك من الإسماعيلي في صيف 2019.

وكانت آخر مواجهة خاضها عواد مع الزمالك في مايو الماضي بدور الـ32 من كأس مصر أمام بروكسي.

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