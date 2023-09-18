دوري أبطال آسيا - في الدقيقة 101.. الهلال يتعادل مع نافباخور بمشاركة نيمار
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 23:22
كتب : FilGoal
نجح الهلال السعودي في تحقيق تعادلا مثيرا في الدقيقة 101 أمام ضيفه نافباخور بطل أوزبكستان في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا.
وكان الهلال متأخرا في النتيجة بهدف إلى أن وصلت المباراة للوقت بدل الضائع ليسجل الفريق الأزرق التعادل في الدقيقة 101.
تقدم توما تباتادزي للضيوف في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة سريعة.
واستمرت محاولات الهلال لتسجيل التعادل بقيادة النجم البرازيلي نيمار الذي شارك كأساسي ولكن دون جدوى.
وبسبب توقف المباراة أكثر من مرة احتسب الحكم 14 دقيقة وقت بدل ضائع.
وأخيرا نجح المدافع علي البليهي في تسجيل هدف تعادل الهلال في الدقيقة 101 بضربة رأسية.
وشهدت المباراة عدم مشاركة الحارس المغربي ياسين بونو بسبب لوائح اللاعبين المحترفين واعتماد الهلال على 5 لاعبين أجانب من خارج قارة آسيا.
ويقع الهلال في المجموعة الرابعة بجانب كل من نساجي مازندران الإيراني، ومومباي سيتي الهندي ونافباخور الأوزبكي.
ويتصدر الفريق الإيراني المجموعة بعد الفوز على نظيره الهندي بهدفين دون رد.
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رأسية البليهي تسكن شباك نافباخور معلنة التعادل #دوري_ابطال_اسيا #الهلال_نافباخور pic.twitter.com/YwNNMP87Lo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2023