بند في عقد كوبو يمنح ريال مدريد اليد العليا في استعادته

قدم تاكيفوسا كوبو لاعب فريق ريال سوسيداد أداء قويا خلال الموسم الجاري، إذ لفت الأنظار له بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف في خمس مباريات.

ونتيجة لما قدمه الجناح الياباني، أكد الصحفي خورخي بيكون من صحيفة ريليفو الإسبانية أنه من المتوقع أن يلقى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع النادي الملكي بندا في عقد كوبو عند بيعه لريال سوسيداد في صيف 2022 بأن يملك 50% من حقوقه، ولن يستطيع سوسيداد بيعه دون موافقة الميرينجي.

وباع ريال مدريد كوبو لسوسيداد مقابل ستة ونصف مليون يورو مع وجود شرط جزائي مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح بيكون أن بوضع ريال مدريد الشرط الجزائي جعله في موقف قوي، لأن أي ناد سيقرر دفع قيمة الشرط الجزائي، فسيكون للملكي الحق في التعاقد معه مقابل نصف القيمة وهي 30 مليون يورو.

وأكد أن ما قدمه كوبو أمام ريال مدريد يعطيه الفرصة للعودة للفريق في الصيف المقبل، خاصة أنه أدى بشكل جيد تحت أنظار فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وتمكن كوبو من التسجيل في شباك كيبا أريزابالاجا، لكن لم يتم احتسابه.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 15 نقطة.

ومن المتوقع أن يلقى ريال مدريد صعوبة في عودة كوبو، بسبب عدم حصوله على جواز سفر أوروبي، إذ أن القانون يفرض العمل لـ10 أعوام متتالية في إسبانيا للحصول على جواز سفر أوروبي.

وفي حالة تحقيق ذلك فيجب على كوبو أن يتخلى عن الجنسية اليابانية، لأن دولته لا تمنح حق الحصول على جنسيتين.