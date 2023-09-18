محمد عادل حكما لمباراة الأهلي والمصري.. ونور الدين لمواجهة زد والإسماعيلي

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد عادل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوري المصري.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة الأهلي والمصري التي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويعاونه كل من محمد أبو الرجال وسامي هلهل وجلال أحمد حكما رابعا.

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وتولى محمد عادل في الموسم الماضي تحكيم 3 مباريات للأهلي وفاز فيها الأحمر على كل من الإسماعيلي وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

بينما تولى إدارة مباراتين للمصري فاز في واحدة منهما على إنبي وخسر الأخرى ضد سيراميكا كليوباترا.

والثنائي طارق مجدي ومحمد علاء هاشم للفيديو.

بينما يتولى إبراهيم نور الدين إدارة مباراة زد إف سي ضد الإسماعيلي والتي تقام في استاد القاهرة.

ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد صلاح، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

والثنائي علاء صبري وأحمد ناجي للفيديو.

الأهلي المصري الدوري المصري محمد عادل
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