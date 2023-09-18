مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: معسكر المنتخب في أبو ظبي.. ومواجهة زامبيا قبل الجزائر

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 21:43

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - تونس

يلعب منتخب مصر أمام كل من زامبيا والجزائر وديا خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض الفراعنة معسكرا في أبو ظبي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، مما أدى لنقل مواجهة الجزائر إلى الإمارات بدلا من القاهرة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة المصري لـ FilGoal.com: "منتخب مصر يخوض مباراة ودية أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر في أبوظبي".

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وأضاف "كما تقرر إقامة المواجهة ضد الجزائر في نفس المدينة يوم 16 أكتوبر بدلا من إقامتها في القاهرة".

واختتم المصدر تصريحاته "استقر المنتخب على خوض مواجهة الجزائر يوم 17 بدلا من 16 حتى لا تتكرر أزمة تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب مثل التوقف الماضي".

وحسم منتخبا مصر والجزائر تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

ولعب منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير بشهر سبتمبر الجاري ضد إثيوبيا وفاز عليها بهدف دون رد في ختام تصفيات كأس الأمم.

وخسر الفراعنة لأول مرة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، في مباراة ودية أمام تونس بنتيجة 3-1.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قد قال إن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره الجزائري حول موعد المباراة الودية التي تجمع منتخبي مصر والجزائر الشهر المقبل.

وقال العطار عبر إذاعة راديو 9090: "مواعيد الاتحاد الإفريقي بشأن بطولات الأندية ليست مفهومة، وهذا ما يخلق الأزمات بين الأندية والمنتخبات".

وأضاف "مباراتنا ضد الجزائر ستقام يوم 15 أو 16 أكتوبر بدلا من 17 أكتوبر حرصا على تواجد لاعبي الأهلي مع منتخب مصر بشكل طبيعي وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي".

ويشهد شهر أكتوبر التوقف الدولي قبل الأخير هذا العام ويبدأ من يوم 9 وينتهي 17 أكتوبر.

ويلعب الأهلي مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

منتخب مصر زامبيا الجزائر أبو ظبي
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