منعا لتكرار أزمة الأهلي.. الجزائر تعلن موعد المباراة الودية أمام منتخب مصر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن مباراة منتخب بلاده ضد منتخب مصر في توقف أكتوبر الدولي المقبل.

وتقام المباراة يوم الإثنين 16 أكتوبر في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيانه:

خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر 2023، واستعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، وكأس أمم إفريقيا كوت كوت ديفوار 2023، يلعب منتخب الجزائر مباراتين وديتين ضد كاب فيردي ومصر على الترتيب.

مباراة كاب فيردي ستكون يوم الخميس 12 أكتوبر على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ثم يتجه الفريق إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة لمواجهة مصر يوم الإثنين 16 أكتوبر.

وحسم منتخبا مصر والجزائر تأهلهما إلى كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل.

ولعب منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير بشهر سبتمبر الجاري ضد إثيوبيا وفاز عليها بهدف دون رد في ختام تصفيات كأس الأمم.

وخسر الفراعنة لأول مرة تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، في مباراة ودية أمام تونس بنتيجة 3-1.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قد قال إن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره الجزائري حول موعد المباراة الودية التي تجمع منتخبي مصر والجزائر الشهر المقبل.

وقال العطار عبر إذاعة راديو 9090: "مواعيد الاتحاد الإفريقي بشأن بطولات الأندية ليست مفهومة، وهذا ما يخلق الأزمات بين الأندية والمنتخبات".

وأضاف "مباراتنا ضد الجزائر ستقام يوم 15 أو 16 أكتوبر بدلا من 17 أكتوبر حرصا على تواجد لاعبي الأهلي مع منتخب مصر بشكل طبيعي وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي".

ويشهد شهر أكتوبر التوقف الدولي قبل الأخير هذا العام ويبدأ من يوم 9 وينتهي 17 أكتوبر.

ويلعب الأهلي مباراته ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإفريقي.