البديلان صنعا الفارق.. طلائع الجيش يهزم البنك الأهلي بثنائية في افتتاح الدوري

تغلب طلائع الجيش على ضيفه البنك الأهلي بهدفين دون مقابل في افتتاح مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد.

ونجحت تبديلات عبد الحميد بسيوني في إحداث الفارق إذ افتتح يسري وحيد التسجيل في الدقيقة 63، قبل أن يقتل عبد الرحمن شيكا التسجيل في الدقيقة 88.

وحقق طلائع الجيش أول 3 نقاط في الموسم الحالي.

وصف المباراة

شهد الشوط الأول تكافؤ بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين في النصف ساعة الأولى.

وتلقى محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش أول بطاقة صفراء في الموسم الجديد وكان ذلك في الدقيقة 39 بعد تدخل قوي على محمد جريندو.

واضطر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لإجراء أولى تبديلاته في الدقيقة 39 بنزول بول جوليوس بدلا من جودوين شيكا، وتحصل جوليوس على بطاقة صفراء بعد دقيقة واحدة من مشاركته.

ودفع عبد الحميد بسيوني بتغييرين قبل انطلاق الشوط الثاني، بنزول يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا بدلا من موسى دياوارا ومحمد شحاتة.

وافتتح يسري وحيد التسجيل في الدقيقة 63 برأسية بعد عرضية متقنة من أحمد متعب.

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ودفع بابافاسيليو بالثنائي سيرجي أكا وإبراهيم حسن بدلا من أحمد ياسر ومحمود سيد.

وكاد كريم بامبو أن يتعادل في الدقيقة 78 بعد ضربة خلفية مزدوجة ولكن ارتطمت بعارضة عمر رضوان.

وقتل عبد الرحمن شيكا المباراة بهدف ثاني في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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تكرار أول انتصار عسكري

نجح طلائع الجيش في تحقيق الانتصار على البنك الأهلي بنفس نتيجة أول مواجهة جمعت بين الفريقين.

ولم ينجح طلائع الجيش في تحقيق الفوز في آخر مباراتين خاضهم ضد البنك الأهلي، إذ خسر الفريق العسكري بهدفين دون مقابل في الجولة 25 من مسابقة الموسم الماضي.

بينما المباراة الأخيرة التي جمعت بين الثنائي انتهت بفوز البنك الأهلي بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس مصر.

ويعود آخر انتصار لطلائع الجيش أمام البنك الأهلي في ديسمبر الماضي بهدف دون مقابل.

وكانت أول مواجهة جمعت بين الفريقين في يناير 2021، ونجح طلائع الجيش وقتها في الفوز بهدفين دون مقابل.

نتائج متكافئة

لعب طلائع الجيش أمام البنك الأهلي للمرة السابعة في مسابقة الدوري.

وبانتصار طلائع الجيش في افتتاحية الدوري للموسم الحالي على البنك الأهلي، باتت النتيجة متكافئة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى ثلاثة انتصارات ضد البنك الأهلي، وهو نفس عدد انتصارات البنك الأهلي.

وشهدت مواجهة وحيدة بينهما في الدوري تعادل وكان ذلك في مايو 2022.

ويلعب البنك الأهلي أمام بيراميدز يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على إنبي يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري في نفس الجولة.