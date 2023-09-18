دوري أبطال آسيا - رومارينيو يشعل البداية.. الاتحاد يسحق أولماليك الأوزبكي

سحق الاتحاد السعودي ضيفه أولماليك الأوزبكي بثلاثة أهداف دون رد في مستهل مسيرته بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

تقدم هارون كامارا في الدقيقة 11 بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي الدقيقة 15 أضاف البرازيلي رومارينيو ثاني الأهداف.

وأخيرا أكمل رومارينيو الثلاثية، مسجلا هدفه الثاني في المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 45+1 خرج عبد الرزاق حمد الله اضطراريا، ليشارك صالح العمري بدلا منه.

وغاب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن المباراة بداعي الإصابة، ليشارك عبد الله المعيوف بدلا منه.

فيما لم يلعب الفرنسي كريم بنزيمة المباراة رغم ظهوره في المؤتمر الصحفي، بينما بدأ مواطنه نجولو كانتي وخرج في الدقيقة 78 ليأتي فرحان الشمراني بدلا منه.

بذلك يتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة، بعد تعادل سيباهان أصفهان الإيراني مع القوة الجوية العراقي بهدفين لكل فريق.