تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة المصري للإصابة
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 20:47
كتب : حسام نور الدين
اختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.
وخاض الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.
ويتوجه الفريق إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الغد أمام المصري في مستهل مشوار الفريق في الدوري.
وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موقف عمرو السولية وكريم وليد ومحمود متولي، ثلاثي الفريق من المشاركة في مباراة المصري، التي تقام في السابعة مساء غد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وأكد طبيب الأهلي غياب الثلاثي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامه بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق.
وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها كريم وليد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.
وأوضح أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.
وأكد جاب الله أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.