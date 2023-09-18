لابورتا يطلب من الاتحاد الأوروبي بجعل الكتالونية لغة رسمية في البرلمان

طلب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، من بلاد الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكتالونية كلغة رسمية في البرلمان الأوروبي.

ويقع نادي برشلونة في إقليم كاتالونيا إذ يطالب منذ أعوام بالاستقلال عن إسبانيا، ولكن لم تنجح المحاولات.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت في برلمان الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية تصريحات لابورتا خلال مقطع فيديو يقول: "نحن فخورون كوننا سفراء لكاتالونيا حول العالم".

وأضاف "ندافع عن قيم بلدنا الجهد والاحترام والطموح والصدق والتواضع والحرية والمساواة والتضامن".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك نحن ملتزمون بشكل خاص باللغة الكاتالونية، فهي اللغة الرسمية لبرشلونة وأيضا لـ10 ملايين أوروبي".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن تكون اللغة الكاتالونية هي اللغة الرسمية الـ25 للاتحاد الأوروبي، وهذا يجعلني أطلب من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي للتصويت بنعم لتكون الكتالونية لغة رسمية في البرلمان الأوروبي".

ويساند دائما نادي برشلونة الإقليم الكتالوني الذي ينتمي له إذ لعب بلوني الإقليم من قبل وهما البرتقالي والأحمر، بالإضافة إلى السماح للجماهير بالحضور بعلم كتالونيا.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة 15 نقطة.