مصدر من بيراميدز لـ في الجول: رمضان صبحي جاهز لمواجهة الزمالك

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 20:19

كتب : بسام أبو بكر

رمضان صبحي - بيراميدز

تعافى رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز من إصابته وبات جاهزا لافتتاحية الموسم الجديد للدوري بمواجهة الزمالك.

ويستضيف بيراميدز فريق الزمالك في تمام السابعة من مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد بمسابقة الدوري.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "رمضان صبحي بات جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة".

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وأضاف "شارك رمضان صبحي في مران اليوم -الإثنين- بصورة طبيعية".

واختتم تصريحاته "مشاركة رمضان من عدمها أمام الزمالك في يد الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو".

وعانى رمضان صبحي من آلام في العضلة الضامة وفقا لما كشف بيراميدز في وقت لاحق.

وغاب رمضان عن مواجهة فريقه أمام الجيش البوروندي والتي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخضع رمضان صبحي للمزيد من الفحوصات عقب العودة إلى القاهرة وخاض تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي.

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