مؤتمر إنريكي - عن هوس باريس للتويج بدوري الأبطال وخطر الإقالة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - المدير الفني باريس سان جيرمان

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن هوس ناديه في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفريق الباريسي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في أولى جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، في حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "عندما يكون النادي مهووسا بشيئ ما، فذلك علامة غير جيدة أبدا، يجب أن يكون لديك الطموح".

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وأضاف "الهوس لا يجدي، هذا هو نفس الشيء في الحياة، ونحن لا يوجد لدينا هوس".

وأكمل "نريد أن نعطي جماهيرنا الكثير من الفرحة، نحن متحمسون ولدينا الرغبة في تقديم أداء جيد ونتطلع إلى بداية هذه المسابقة".

وتابع: "خطر الإقالة؟ لا أشعر بالقلق، الحقيقة أننا لم نبدأ الموسم بشكل جيد، لكن عندما بدأت مهمة تدريب فريق ما، هناك الكثير من المعلومات آخذها، والكثير من المواقف التي يجب أخذها في الاعتبار".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا ومحاولة الفوز، هذا هو هدف النادي وطموحه".

ويطمح دائما ناصر الخليفي مالك النادي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ولكن لم ينجح منذ استحواذه عام 2011، فأفضل نتيجة هو الوصول لنهائي المسابقة في 2020 وانهزم من بايرن ميونخ الألماني بهدف.

ويعاني فريق العاصمة الفرنسية من سوء النتائج إذ في المباراة الأخيرة له في الدوري خسر من مضيفه نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوري أبطال أوروبا
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